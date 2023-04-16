"Ювентус" принял решение по Милику

Туринский “Ювентус” собирается выкупить трансфер польского нападающего Аркадиуша Милика, который арендован у “Марселя”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб собирается провести переговоры с французами. В арендном соглашении игрока прописана сумма отступных в размере семи миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29‑летний Милик провел за “Ювентус” 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

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