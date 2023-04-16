Миланский "Интер" проявляет интерес к трём защитникам "Барселоны".

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, речь идет о Самуэле Юмтити, Маркосе Алонсо и Андреасе Кристенсене.

Журналист отмечает, что пока никаких переговоров между клубами по этому вопросу не было.

Напомним, что Алонсо и Кристенсен перешли в "Барселону" летом 2022 года, а Юмтити стал “каталонцем” в 2016 году. Последний сейчас играет в аренде за “Лечче”.