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Монако ушел от поражения в матче Лиги 1, проигрывая 0:2 и 1:3

Новости футбола Сегодня, 17:04
Монако ушел от поражения в матче Лиги 1, проигрывая 0:2 и 1:3 Фото: твиттер Монако/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Франции “Нант” и “Монако” сыграли вничью. Матч состоялся в городе Нант на стадионе “Стад ля Божуар” и завершился со счетом 3:3.

В начале матча счет открыл Мостафа Мохамед, который забил с пенальти. На 15-й минуте преимущество хозяев увеличил Жан-Шарль Кастеллетто, которому голевой пас отдал Абдуль Кадер Бамба. В середине первого тайма разрыв в счете сократил Такуми Минамино с паса Каю Энрике. В начале второго тайма третий гол забил Мостафа Мохамед с передачи Кентена Мерлена. На 58-й минуте разрыв в счете сократил Виссам Бен-Йеддер. В конце матча гостей от поражения спас Мирон Боаду.

“Монако”, набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. “Нант” с одним очком вышел на 15-е место.

“Нант” – “Монако” - 3:3 (2:1, 1:2)
Голы 1:0 – 5, пенальти Мохамед, 2:0 – 15 Кастеллетто, 2:1 – 27 Минамино, 3:1 – 48 Мохамед, 3:2 – 58 Бен-Йеддер, 3:3 – 85 Боаду.

“Нант”: Дескам, Паллуа, Кастеллетто, Пьер-Габриэль, Мерлен (Хаджам, 81), Чиривелья, Дуглас (Сиссоко, 69), Коко, Саймон (Ганаго, 69), Бамба (Мутуссами, 60), Мохамед (Молле, 81).

“Монако”: Кен, Вандерсон (Диатта, 74), Синго, Закария, Магасса (Боаду, 85), Кайо Энрике, Минамино, Головин, Камара, Фофана, Бен-Йеддер.

Желтые карточки: Кастеллетто (7), Синго (9), Головин (54), Мутуссами (64).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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Нант Монако Лига 1 Франция
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