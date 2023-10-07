EN EN NG NG
Главная Новости Монако после победы над Реймсом остается лидером Лиги 1

Монако после победы над Реймсом остается лидером Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 17:13
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Монако после победы над Реймсом остается лидером Лиги 1 Фото: twitter.com/La_MinuteFoot/ Автор неизвестен

Реймс и Монако сошлись в матче восьмого тура французской Лиги 1. Перед этим матчем команды занимали третье и первое места в таблице соответственно.

Монако выглядел острее и заслуженно открыл счет под конец первого тайма. Забитый гол на счету Исмаила Якобса. А в самом начале второй половины встречи гости сняли все вопросы о победителе. Сначала Фоларин Балогун удвоил преимущество своей команды, а затем Бен Йеддер сделал счет разгромным. На 57-й минуте Реймс отыграл один мяч — пенальти реализовал Теума.

Монако не позволил Реймсу больше изменить счет на табло и уверенно довел матч до победы.

Реймс — Монако — 1:3

Голы: 0:1 — Якобс 42, 0:2 — Балогун 46, 0:3 — Бен Йеддер 49, 1:3 — Теума 57 (п).

После этой победы Монако остался лидером Лиги 1, а Реймс минимум до завтра остался на четвертой позиции.

Связанные команды и лиги
Монако Реймс Лига 1 Франция
Популярные новости
Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси Новости футбола Сегодня, 15:57 Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси
Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд Новости футбола Сегодня, 15:23 Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд
ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:22 ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ
Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 10:10 Снова обогнала Реал и Барселону. Жирона обыграла Кадис и вышла на 1-е место Ла Лиги
Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ Новости футбола Сегодня, 09:28 Второй там играли вдесятером. Тоттенхэм обыграл Лутон и вышел в лидеры АПЛ
Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года Новости футбола Вчера, 14:12 Жена легендарного Сэра Алекса Фергюсона умерла в 84 года
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:13 Монако после победы над Реймсом остается лидером Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 17:02 Милан победил Дженоа в матче с двумя удалениями вратарей Новости футбола Сегодня, 15:58 Гарет Саутгейт выразил свое мнение по поводу VAR и его влияния Новости футбола Сегодня, 15:57 Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси Новости футбола Сегодня, 15:23 Дежавю с финала ЛЧ 1999. Оценки игрокам за матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Брентфорд Новости футбола Сегодня, 15:17 Тен Хаг объяснил важность камбэка в матче против Брентфорда для Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 15:03 Французский журналист резко раскритиковал Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 14:43 Челси забил четыре гола в выездном матче впервые за полтора года Новости футбола Сегодня, 14:32 Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты восьмого тура Новости футбола Сегодня, 14:26 Кристал Пэлас и Ноттингем Форрест сыграли в безголевую ничью
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Монца — Салернитана 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Лацио — Аталанта 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Фрайбург 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Кальяри — Рома 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Ренн — ПСЖ 8 октября 2023 года Футбол 08 окт 2023 Прогноз на матч Гранада — Барселона 8 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Зринськи — Слога 9 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Бертон — Кембридж Юнайтед 9 октября 2023 года