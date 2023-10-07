Монако после победы над Реймсом остается лидером Лиги 1

Реймс и Монако сошлись в матче восьмого тура французской Лиги 1. Перед этим матчем команды занимали третье и первое места в таблице соответственно.

Монако выглядел острее и заслуженно открыл счет под конец первого тайма. Забитый гол на счету Исмаила Якобса. А в самом начале второй половины встречи гости сняли все вопросы о победителе. Сначала Фоларин Балогун удвоил преимущество своей команды, а затем Бен Йеддер сделал счет разгромным. На 57-й минуте Реймс отыграл один мяч — пенальти реализовал Теума.

Монако не позволил Реймсу больше изменить счет на табло и уверенно довел матч до победы.

Реймс — Монако — 1:3

Голы: 0:1 — Якобс 42, 0:2 — Балогун 46, 0:3 — Бен Йеддер 49, 1:3 — Теума 57 (п).

После этой победы Монако остался лидером Лиги 1, а Реймс минимум до завтра остался на четвертой позиции.