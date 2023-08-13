"Монако" одержал результативную победу в матче 1-го тура Лиги 1

В матче 1-го тура чемпионата Франции “Монако” на выезде добился победы над “Клермоном”. Матч состоялся в городе Клермон на стадионе “Cтад Габриэль Монпье” и завершился победой гостей со счетом 4:2.

В начале матча счет открыл Матеуш Ветеска. В середине первого тайма счет сравнял Вандерсон де Оливейра. В концовке первого тайма гостей вывел вперед Виссам Бен-Йеддер. На 53-й минуте счет сравнял Мухаммед Чам. В середине второго тайма гостей вновь вывел вперед Бен-Йеддер. В конце матча окончательный счет установил Магн Аклиуш.

“Клермон” – “Монако” - 2:4 (1:2, 1:2)

Голы: 1:0 – 7 Ветеска, 1:1 – 26 Вандерсон, 1:2 – 43 Бен-Йеддер, 2:2 – 53 Чам, 2:3 – 70 Бен-Йеддер, 2:4 – 90+3 Аклиуш.

“Клермон”: Диав, Зеффан (Конате, 81), Ветеска, Пельмар, Сейду, Нето, Гоналон (Маньен, 80), Гастьен, Чам (Бутобба, 88), Аллевина (Бела, 76), Кье (Андрич, 76).

“Монако”: Кен, Вандерсон, Марипан, Матсима, Магасса, Кайо Энрике (Якобс, 90), Минамино (Аклиуш, 86), Головин (Диатта, 86), Камара (Матазо, 46), Фофана, Бен-Йеддер (Боаду, 90).

Желтые карточки: Магасса (21), Камара (35), Аклиуш (90), Матазо (90).