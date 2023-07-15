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"Монако" купил вратаря за 10 млн евро

Новости футбола Сегодня, 16:42
"Монако" купил вратаря за 10 млн евро Фото: сайт "Монако"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Монако” на официальном сайте объявила о переходе швейцарского вратаря “Ред Булл Зальцбурга” Филиппа Кёна.

Монегаски заплатили за 25-летнего голкипера 10 миллионов евро. Вратарь подписал с клубом из княжества Монако контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Кён в составе “Монако” заменит немецкого голкипера Александера Нюбеля, который вернулся в “Баварию” после завершения срока арендного соглашения.

Кён выступал за “Ред Булл Зальцбург” с 2019 года. Он перешел в австрийский клуб из “РБ Лейпциг". Сумма трансфера составила 900 тысяч евро. В составе “Ред Булл Зальцбург” Кён два раза становился чемпионом Австрии в сезонах-2019/2020 и 2021/2022, а также дважды становился обладателем Кубка Австрии в сезонах-2019/2020 и 2021/2022. Также он играл за “Лиферинг” и “Вил”.

Кён с 2019 по 2021 год играл за молодежную сборную Швейцарии U21, сыграл четыре матча и пропустил четыре года.

В прошлом сезоне “Монако” финишировал на шестом месте в чемпионате Франции и не сумел завоевать право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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