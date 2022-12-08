"Милану" нужен лидер сборной Марокко

“Милан” проявляет интерес к марокканскому полузащитнику “Челси” Хакиму Зиешу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. Лондонцы могут согласиться отпустить хавбека.

В нынешнем сезоне 29-летний Зиеш провел за “Челси” и сборную Марокко 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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