В "Барселоне" рассказали, ждать ли зимних трансферов от клуба

У “Барселоны” не будет возможности для проведения зимних трансферов.

Такое заявление сделал спортивный директор клуба Йорди Кройфф.

По его словам, это связано с финансовым фэйр-плей, с которым сложилась непростая ситуация.

"Президент клуба уже публично заявил о том, что покупки во время зимнего трансферного окна почти невозможны. Это не вопрос оптимизма или пессимизма – мы просто должны быть реалистами. Есть вещи, которые сделать невозможно.

В нашей команде 17 участников чемпионата мира. Это говорит о том, что команда у нас конкурентоспособная", - сказал он.