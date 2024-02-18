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Милан в драматичном матче проиграл Монце и упустил шанс опередить Ювентус в таблице Серии А

Новости футбола Сегодня, 16:55
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Милан проиграл Монце и упустил шанс опередить Ювентус в таблице Серии А Фото: twitter.com/SerieA

В матче 25-го тура итальянской Серии А Милан поехал в гости к Монце, которая тоже географически расположена в Ломбардии. Исходя из этого поединок можно считать неким региональным дерби.

Команды выдали неплохой первый тайм, главные события которого развернулись в заключительной десятиминутке. Сперва травму в столконовении с партнером по команде получил голкипер хозяев Ди Грегорио, а затем счет с пенальти открыл Маттео Пессина. Еще через несколько минут Монца поймала гостей на контратаке и обескураженный Милан ушел на перерыв проигрывая в два мяча.

На второй тайм Милан явно выходил с намерением переломить ход встречи, однако все планы «россонери» разрушил Йович. Форвард увидел перед собой красную карточку за удар соперника локтем и оставил свою команду в меньшинстве почти на весь второй тайм. Справедливости ради стоит отметить, что Милан не сдавался и вскоре отквитал один гол. Пулишич сравнял счет на 88-й минуте, однако буквально в следующей же атаке победу Монце шикарным ударом принес Бондо, а спустя несколько минут точку в матче поставил Коломбо.

Из-за этого поражения Милан упустил шанс опередить Ювентус в турнирной талице и остался на третьей строчке. Монца уверенно чувствует себя в середине таблицы, занимая 11-е место.

Монца — Милан — 4:2

Голы: Пессина 45 (пенальти), Дани Мота 45+6, Бондо 90, Коломбо 90+5 — Жиру 65, Пулишич 88.

Удален: Йович 52 (Милан).

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