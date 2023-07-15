"Милан" согласовал трансфер голландского полузащитника

“Милан” договорился о переходе голландского центрального полузащитника АЗ Алкмар Тиджани Рейндерса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за 24-летнего футболиста 20 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. На следующей неделе голландец прибудет в Италию для прохождения медицинского обследование. Если все будет в порядке, Рейндерс подпишет с миланцами долгосрочный контракт.

Рейндерс выступает за АЗ Алкмар с 2017 года. Он перешел в клуб из “Зволле” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб 128 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее хавбек также играл за “Валвейк”.

Рейндерс с 2018 по 2019 год сыграл три матча за молодежную сборную Нидерландов.

Напомним, что “Милан” в прошлом сезоне финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, миланцы завоевали право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.