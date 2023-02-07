"Милан" рассматривает двух тренеров на замену Пиоли
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен
“Милан” определил два варианта в качестве возможной замены нынешнему главному тренеру Стефано Пиоли, сообщает Milan News.
По сведениям источника, миланский клуб проявляет интерес к Антонио Конте ("Тоттенхэм") и Роберто Де Дзерби ("Брайтон"). Впрочем, проблемой может стать зарплата специалистов. Конте в данный момент получает 17 миллионов евро в год, а Де Дзерби - пять.
Напомним, что “Милан” с учетом Кубка Италии потерпел четыре поражения подряд. В Серии А миланцы опустились на пятое место.
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