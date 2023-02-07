"Барселона" озвучила условия для продажи Фати

Вингер “Барселоны” Ансу Фати все может покинуть клуб.

По информации Diario Sport, в услугах испанца заинтересовано сразу несколько топ-клубов.

При этом наставник “Барселоны” Хави уверен, что молодой футболист все еще способен восстановить свою лучшую форму после травмы.

В клубе заявили, что готовы продать Фати, но только за “космическую сумму”.

В текущем сезоне Фати сыграл 20 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился 3 голами и 3 голевыми передачами.