"Милан" продлил контракт с 39-летним ветераном

Итальянский голкипер Антонио Миранте продолжит выступать за “Милан”.

Руководство “россонери” приняло решение о продлении контракта с ветераном команды до середины 2024 года.

Информация получила подтверждение у инсайдера Николо Скиры.

39-летний Миранте играет за “Милан” с октября 2021 года.

Подопечные Стефано Пиоли сейчас находятся на четвертом месте в турнирной таблице.