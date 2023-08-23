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Милан объявил о переходе аргентинского таланта

Новости футбола Сегодня, 00:00
Милан объявил о переходе аргентинского таланта Фото: сайт Милана/Автор неизвестен

Пресс-служба “Милана” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Платенсе" Марко Пеллегрино.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 3,5 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на два миллиона евро в качестве бонусов. Кроме того, “Платенсе” получит 10 процентов от суммы следующего трансфера игрока. Пеллегрино подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Аргентинец будет выступать за “Милан” под 31-м номером.

21-летний Пеллегрино является воспитанником академии “Платенсе”. За основную команду аргентинского клуба он выступал с января 2023 года. Всего он провел за клуб 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Напомним, что “Милан” в прошлом сезоне финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, миланский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024. В нынешнем сезоне “Милан” в первом туре одержал победу в гостевом матче с “Болоньей” со счетом 2:0. Во 2-м туре миланцы сыграют на своем поле с “Торино”. Матч состоится 26 августа.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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