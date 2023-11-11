ВИДЕО. Милан не может победить в четвертом матче Серии А подряд. На этот раз - ничья с Лечче

Милан снова потерял очки в матче Серии А. В двенадцатом туре лиги “россонери” приехали в гости к Лечче и неожиданно потеряли очки.

Первый тайм был за Миланом - фаворит выиграл его со счетом 2:0. Но после перерыва дважды забили уже “оранжево-красные”.

Компенсированное время получилось для Милана очень нервным. Сначала красную карточку получил Оливье Жиру за неспортивное поведение. А на 90+4 минуте Лечче забил победный гол, но арбитр после ВАР его отменил.

FT | Che partita al "Via del Mare"! 🌡️#LecceMilan pic.twitter.com/98KdfiLamZ — Lega Serie A (@SerieA) November 11, 2023

На данный момент Милан занимает третье место в Серии А, однако все главные конкуренты еще не сыграли свои матчи в текущем туре. Лечче не побеждает в девяти матчах подряд и занимает тринадцатое место в лиге.

Серия А. 12-й тур

Лечче - Милан 2:2

Голы: Сансоне 66, Банда 70 - Жиру 28, Рейндерс 35

Красная карточка: Жиру 90+3 (Милан)