ВИДЕО. Милан не может победить в четвертом матче Серии А подряд. На этот раз - ничья с Лечче
Милан снова потерял очки в матче Серии А. В двенадцатом туре лиги “россонери” приехали в гости к Лечче и неожиданно потеряли очки.
Первый тайм был за Миланом - фаворит выиграл его со счетом 2:0. Но после перерыва дважды забили уже “оранжево-красные”.
Компенсированное время получилось для Милана очень нервным. Сначала красную карточку получил Оливье Жиру за неспортивное поведение. А на 90+4 минуте Лечче забил победный гол, но арбитр после ВАР его отменил.
На данный момент Милан занимает третье место в Серии А, однако все главные конкуренты еще не сыграли свои матчи в текущем туре. Лечче не побеждает в девяти матчах подряд и занимает тринадцатое место в лиге.
Серия А. 12-й тур
Лечче - Милан 2:2
Голы: Сансоне 66, Банда 70 - Жиру 28, Рейндерс 35
Красная карточка: Жиру 90+3 (Милан)