Милан на своем поле без проблем разобрался с Реном

В матче 1/16 финала Лиги Европы Милан на своем поле принимал Рен. Игра прошла в четверг, 15 февраля, на стадионе Сан-Сиро.

В первом тайме Милан больше владел и контролировал ход игры. Они смогли превратить свое преимущество в забитый мяч на 32-й минуте, автором этого гола стал Лофтус-Чик. И на перерыв коллективы ушли при минимальном преимуществе Милана.

После перерыва хозяева поля сразу забили два мяча. Сначала на 48-й минуте Лофтус-Чик оформил дубль и удвоил преимущество. Еще через пять минут Милан сделал счет 3:0. Мяч в свой актив оформил Рафаэль Леау. Команда Пиоли сохранила свое комфортное преимущество.

Милан одерживает убедительную победу со счетом 3:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Через неделю пройдет ответный матч.

Лига Европы. 1/16 финала

Милан - Рен - 3:0

Голы: 1:0 - 32 Лофтус-Чик, 2:0 - 48 Лофтус-Чик, 3:0 - 53 Леау