"Милан" может расстаться с известным нападающим

Бельгийский нападающий “Милана” Дивок Ориги может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб готов продать футболиста из-за его низкой результативности. Интерес к форварду проявляют клубы из Англии и Турции.

В нынешнем сезоне 28-летний Ориги провел за “Милан” 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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