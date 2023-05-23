Ди Мария поставил точку в слухах об уходе из "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария в скором времени покинет клуб.

По данным журналиста Фабрицио Романо, аргентинец рассмотрит предложения других клубов, так как переговоры о продлении контракта с "бьянконери" не увенчались успехом.

Напомним, что ближайшим летом 35-летний игрок станет свободным агентом.

В текущем сезоне он провел 38 игр за "Ювентус", в которых записал на свой счет 8 голов и 7 результативных передач.

В его услугах заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.