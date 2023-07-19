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"Милан" купил голландского полузащитника

Новости футбола Сегодня, 12:55
"Милан" купил голландского полузащитника Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Милана” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника АЗ Алкмар Тиджани Рейндерса.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 19 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на четыре миллиона евро за счет бонусов. Голландец подписал с миланским клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. За “Милан” он будет играть под 14-м номером.

Рейндерс выступал за АЗ Алкмар с 2017 года. Он перешел в клуб из “Зволле” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб 128 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее хавбек также играл за “Валвейк”.

Рейндерс с 2018 по 2019 год сыграл три матча за молодежную сборную Нидерландов.

Напомним, что “Милан” в прошлом сезоне финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, миланцы завоевали право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024. АЗ Алкмар занял четвертое место в чемпионате Нидерландов и завоевал право сыграть в Лиге Конференций.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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