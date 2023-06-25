"Милан" интересуется украинским талантом

“Милан” проявляет интерес к полузащитнику “Руха” и молодежной сборной Украины Марко Сапуге, сообщает Sport.ua.

По сведениям источника, итальянский клуб планировал заплатить за футболиста один миллион евро, а также включить в сделку процент от последующего трансфера. Впрочем, трансфер не состоялся из-за травмы хавбека, который пропустил несколько месяцев из-за травмы. При этом скауты “Милана” продолжат следить за прогрессом украинца.

В завершившемся сезоне 20-летний Сапуга провел за “Рух” 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.