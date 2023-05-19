"Милан" хочет подписать очередного ветерана

"Милан" рассматривает возможность подписания нового нападающего.

Как сообщает инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях, миланский клуб проявляет интерес к опытному австрийскому форварду Марко Арнаутовичу.

34-летний игрок сейчас выступает за "Болонью" и планирует сменить клуб в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата Италии игрок сборной Австрии провел 18 матчей и забил восемь мячей.