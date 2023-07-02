"Милан" хочет купить талантливого испанского защитника

“Милан” проявляет интерес к защитнику “Вальядолида” Ивану Фреснеде, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести игрока будет непросто, так как он надеется перейти в “Барселону”. Сумма отступных в контракте игрока составляет 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 18-летний Фреснеда провел за “Вальядолид” 34 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.