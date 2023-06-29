"Милан" близок к покупке голландского полузащитника

"Милан" близок к покупке полузащитника АЗ Алкмар Тейани Рейндерсу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб согласовал с футболистом условия контракта до лета 2028 года с зарплатой в размере 1,7 миллиона евро в год. При этом сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Рейндерс провел за АЗ 54 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.