"Милан" близок к покупке голландского полузащитника
Новости футбола Сегодня, 17:15
Фото: инстаграм Тейани Рейндерса/Автор неизвестен
"Милан" близок к покупке полузащитника АЗ Алкмар Тейани Рейндерсу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб согласовал с футболистом условия контракта до лета 2028 года с зарплатой в размере 1,7 миллиона евро в год. При этом сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне 24-летний Рейндерс провел за АЗ 54 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.
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