“Металлист 1925” Харьков – “Шахтер” Донецк - 1:2 (видеообзор)

В матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий “Шахтер” на выезде обыграл харьковский “Металлист 1925” со счетом 2:1. Матч состоялся в Киеве на стадионе “Левый берег”.

На 31-й минуте счет открыл Николай Матвиенко. В начале второго тайма преимущество донецкого клуба увеличил Ласина Траоре. На 56-й минуте разрыв в счет сократил Дмитрий Юсов.

“Шахтер”, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. “Металлист 1925” с 0 очков занимает 15-е место.

“Металлист 1925” Харьков – “Шахтер” Донецк - 1:2 (0:1)

Голы: Матвиенко, 31 - 0:1, Траоре, 47 - 0:2, Юсов, 56 – 1:2

“Металлист 1925”: Мозиль – Безуглый, Курило, Ткачук, Жичиков – Бычек (Ари, 62), Вачиберадзе, Кравченко (А. Ткачук, 24) – Юсов, Сидоров (Абдуллаев, 59), Русин.

“Шахтер”: Ризнык – Топалов (Педриньо, 79), Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Кащук (Невертон, 73), Зубков, Бондаренко, Крыськив – Траоре (Келси, 72), Сикан (Кастилло, , 87).

Желтые карточки: А. Ткачук, 71, Безуглый, 90, Русин, 90+3 – Бондаренко, 27, Траоре, 63

Видеообзор матча