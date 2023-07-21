Месси забил фантастический победный гол в первом матче за "Интер Майами" (видео)

В ночь на 22 июля состоялся матч 1-го тура Кубка лиг MLS + MX, в котором «Интер Майами» встречался с мексиканским клубом «Крус-Асуль».

В этой игре дебютировал аргентинец Лионель Месси, который забил победный гол американского клуба.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 44-й минуте матча футболисты команды из США открыли счёт благодаря голу Роберта Тэйлора, а в середине второй половины соперники сравняли счет.

Месси появился на поле на 54-й минуте встречи и именно он забил решающий гол прямым ударом со штрафного на 90+4-й минуте матча.

Отметим, что также в этой игре дебютировал и другой звездный футболист - Серхио Бускетис. Он вышел на поле на вместо Давида Руиса во втором тайме.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Последние два года он провел в ПСЖ, с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В прошлом сезоне аргентинец провел 40 матчей во всех турнирах и забил 21 гол, а также сделал 20 результативных передач.