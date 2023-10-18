Месси высказался о будущем в сборной Аргентины

Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и команды "Интер Майами", рассказал о том, как готовится к следующим матчам национальной команды.

18 октября аргентинцы добыли победу над сборной Перу со счетом 2:0, а Месси стал автором дубля. Встреча проходила в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026.

"В данный момент я буду тренироваться и стараться быть в лучшей форме к матчам с Уругваем и Бразилией в ноябре. После этого я проведу отпуск в Аргентине, у меня будет гораздо больше времени, чем обычно, а в январе я начну предсезонную подготовку с чистого листа", - цитирует Mundo Deportivo слова Месси.

После четырех сыгранных матчей аргентинская команда уверенно лидирует в турнирной таблице, в то время как их главные конкуренты бразильцы уже не могут выиграть два матча подряд. В ночь на 18 октября пятикратные чемпионы мира неожиданно проиграли команде Уругвая.