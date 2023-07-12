Нападающий “Интер Майами” Лионель Месси рассказал, когда завершит карьеру в сборной Аргентины.

“Если честно, я не знаю, когда из сборной. Думаю, что это произойдет в правильный момент. В последнее время я добился всего, поэтому теперь остается только наслаждаться. Бог подскажет, когда наступит момент для ухода. Уверен, что это случится скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я точно не знаю, когда это будет. Я двигаюсь с каждым днег, наслаждаюсь всем прекрасным, что меня окружает. В сборной Аргентины нам все пришлось пройти через тяжелые времена. Но затем мы выиграли чемпионат мира и Кубок Америки. Пришло время насладиться этим”, - сказал Месси в интервью TV Publica.

36-летний Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 175 матчей во всех турнирах, забил 103 гола и отдал 56 результативных передач, получил девять желтых и две красные карточки. Месси становился чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и победителем Финалиссимы. Кроме того, он становился победителем молодежного чемпионата мира и Олимпийским чемпионом.