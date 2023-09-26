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Месси пропустил первую тренировку перед финалом US Open Cup

Новости футбола Сегодня, 12:32
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Месси пропустил первую тренировку перед финалом US Open Cup Месси пропустил первую тренировку перед финалом US Open Cup

Интер Майами готовится к финалу US Open Cup, однако Лионель Месси отсутствовал на тренировочной сессии во вторник, сообщает Goal.

Участие аргентинца в финале под вопросом, поскольку он получил травму во время выступлений за сборную. Команда тренировалась во вторник перед матчем, но Месси не участвовал в тренировке. Футболист был замечен на тренировочной площадке, однако был схвачен по разговору по телефону, а не работой на поле.

Интер Майами надеется, что Лионель Месси сможет принять участие в финале, поскольку он оказал огромное влияние по прибытии летом из ПСЖ. Футболист уже помог Интеру выиграть Кубок Лиги, теперь команда может завоевать второй титул в своей истории.

Главный тренер Тата Мартино сообщит о подготовке и готовности Лионеля Месси к финалу US Open Cup на пресс-конференции. Сам финал состоится в среду против Хьюстона Динамо.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в Интер Майами из ПСЖ летом 2023 года. За короткое время он помог команде выиграть Кубок Лиги и забил 11 голов.

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