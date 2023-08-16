Месси продолжает забивать в США

Капитан “Интер Майами" Лионель Месси снова отличился результативным действием за свою новую команду.

На этот раз аргентинец забил гол в полуфинальном матче Кубка лиг MLS + MX против "Филадельфии Юнион".

Встреча прошла стадионе "Субару Парк" в Честере, штат Пенсильвания, США, и завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Майами.

Месси забил на 20-й минуте матча нападающий Лионель Месси отличился. Это уже девятый гол аргентинского футболиста в футболке американской команды.

Напомним, что на групповом этапе "Интер Майами" одержал две победы. В первом раунде команда победила мексиканский "Крус Асуль" со счетом 2:1, а во втором раунде одолела "Атланта Юнайтед" со счетом 4:0. "Интер Майами" занял первое место в группе Юг 3. На первой стадии плей-офф команда Месси обыграла "Орландо Сити" со счетом 3:1, в 1/8 финала "Интер Майами" обыграл "Даллас" со счетом 5:4, а в четвертьфинале разгромил "Шарлотт" со счетом 4:0.

Таким образом, звездный аргентинский футболист вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю американского клуба. По числу голов за “Интер Майами” он обогнал полузащитника Роберта Тэйлора, на счету которого восемь мячей в составе клуба.