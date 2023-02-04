Месси принес ПСЖ победу в матче чемпионата Франции

В матче 22-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле обыграл “Тулузу” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Ашрафа Хакими и Лионеля Месси. У гостей отличился Бранко ван ден Бомен.

ПСЖ, набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Тулуза” с 29 очками осталась на 12-й позиции.

ПСЖ – “Тулуза” - 2:1 (1:1)

Голы: ван ден Бомен, 20 - 0:1, Хакими, 38 - 1:1, Месси, 58 - 2:1

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш (Бернат, 76), Солер (Заир-Эмери, 76), Фабиан Руис, Саншеш (Битшиабу, 14), Витинья, Месси, Экитик (Гарби, 89).

“Тулуза”: Дюпе, Каманси (Деслер, 62), Николайсен, Руо, Диарра (Суасо, 71), Деягере (Бирманчевич, 81), ван ден Бомен, Спирингс, Шаиби, Онаиву (Даллинга, 62), Абухляль (Сьерро, 81).

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