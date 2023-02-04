В "Аль-Насре" рассказали про трудности после прихода Роналду

Полузащитник “Аль-Насра” Луис Густаво рассказал, как повилял на чемпионат Саудовской Аравии переход в его клуб португальского нападающего Криштиану Роналду.

По словам бразильца, теперь каждый матч стал более сложным, так как соперники выкладываются на 200%

“Легендарный Роналду был создан, чтобы оказывать сопротивление такому давлению”, - сказал он.

Напомним, что португалец перебрался в “Аль-Наср” в конце прошлого года.

Всего за команду он провел три матча, в которых забил один гол.