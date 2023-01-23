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Месси передумал насчет своего будущего в ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси может покинуть клуб, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист изначально хотел остаться в ПСЖ, но передумал после победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022. При этом форвард не рассматривает возможность с возвращением в “Барселону”. Ранее сообщалось, что у аргентинца есть варианты в США и Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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