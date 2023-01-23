"Барселона" вступила в борьбу за израильского таланта
Новости футбола Сегодня, 09:10
Оскар Глух
“Барселона” проявляет интерес к полузащитника “Маккаби” из Тель-Авива и сборной Израиля Оскару Глуху, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, на приобретении футболиста настаивает директор каталонского клуба Йорди Кройфф, который ранее работал в “Маккаби”. Стоит отметить, что хавбек также входит в сферу интересов дортмундской “Боруссии” и “Монако”.
В нынешнем сезоне 18-летний Глух провел за “Маккаби” 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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