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Мейсон Гринвуд может сменить футбольное гражданство

Новости футбола Сегодня, 15:21
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Мейсон Гринвуд может сменить футбольное гражданство Фото: https://www.instagram.com/masongreenwood/

Вингер Манчестер Юнайтед, выступающий в аренде в Хетафе, может сменить футбольное гражданство, сообщает Voetbal International.

Мейсон Гринвуд имеет двойное гражданство, однако его будущее в сборной Англии неопределенно, поэтому главный тренер Ямайки Халлгримссон предложил вингеру выступать за их команду.

«Мы хотим иметь лучшие таланты в нашей команде. Если он вернется к своей прежней физической форме и уровню, то у него точно будет уровень, чтобы помочь Ямайке", - сказал Халлгримссон местным СМИ.

В минувшие выходные Гринвуд забил свой первый официальный гол с января 2022 года против «Сельты».

Напомним, что утром 30 января 2022 в социальных сетях появились сообщения, что Гринвуд избил фотомодель Харриет Робсон, с которой ранее встречался. "Манчестер Юнайтед" выпустил заявление, что Гринвуд отстранен от тренировок и матчей. В тот же день полиция Большого Манчестера арестовала Гринвуда по подозрению в изнасиловании и нападении.

В феврале 2022 года Гринвуд был выпущен под залог. Через год Королевская прокурорская служба объявила о том, что с Гринвуда сняты все обвинения в связи с отзывом свидетельств ключевых свидетелей и появлением новых материалов.

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