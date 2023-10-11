Мейсон Гринвуд может сменить футбольное гражданство

Вингер Манчестер Юнайтед, выступающий в аренде в Хетафе, может сменить футбольное гражданство, сообщает Voetbal International.

Мейсон Гринвуд имеет двойное гражданство, однако его будущее в сборной Англии неопределенно, поэтому главный тренер Ямайки Халлгримссон предложил вингеру выступать за их команду.

«Мы хотим иметь лучшие таланты в нашей команде. Если он вернется к своей прежней физической форме и уровню, то у него точно будет уровень, чтобы помочь Ямайке", - сказал Халлгримссон местным СМИ.

В минувшие выходные Гринвуд забил свой первый официальный гол с января 2022 года против «Сельты».

Напомним, что утром 30 января 2022 в социальных сетях появились сообщения, что Гринвуд избил фотомодель Харриет Робсон, с которой ранее встречался. "Манчестер Юнайтед" выпустил заявление, что Гринвуд отстранен от тренировок и матчей. В тот же день полиция Большого Манчестера арестовала Гринвуда по подозрению в изнасиловании и нападении.

В феврале 2022 года Гринвуд был выпущен под залог. Через год Королевская прокурорская служба объявила о том, что с Гринвуда сняты все обвинения в связи с отзывом свидетельств ключевых свидетелей и появлением новых материалов.