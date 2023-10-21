Мбаппе принес победу ПСЖ над Страсбуром
Новости футбола Сегодня, 12:57
Фото: twitter.com/PSG_inside/ Автор неизвестен
В рамках девятого тура французской Лиги 1 ПСЖ принимал Страсбур.
Хозяева сразу взялись за дело и уже на 10-й минуте повели в счете. Гол с пенальти на счету Килиана Мбаппе. Через несколько минут гости отыгрались, однако гол из-за офсайда был отменен. В середине первого тайма после передачи Мбаппе шикарный удар удался Карлосу Солеру. Мяч после удара испанца попал точно в верхний угол ворот. А в конце матча третий гол в ворота Страсбура забил Фабиан Руис.
ПСЖ — Страсбур — 3:0
Голы: 1:0 — Мбаппе 10 (п), 2:0 — Солер 31, 3:0 — Руис 77.
Благодаря этой победе подопечные Луиса Энрике временно вышли на первое место в турнирной таблице.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 03:02 Итальянская Серия А 2023-24: таблица, матчи и результаты девятого тура
Новости футбола Вчера, 23:23 Главная звезда Реала мог перейти в Арсенал в 14 лет за 500 тысяч фунтов стерлингов
Новости футбола Вчера, 23:07 Гвардиола назвал следующего тренера Манчестер Сити еще в прошлом сезоне АПЛ
Новости хоккея Вчера, 17:43 Коламбус - Калгари, Айлендерс - Нью-Джерси. Анонс игрового дня в НХЛ
Новости футбола Вчера, 16:26 Немецкая Бундеслига. Боруссия Дортмунд побеждает Вердер
Новости футбола Вчера, 16:09 Аль-Хиляль без Неймара минимально победил Аль-Халидж
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:09 Роналду впервые забил за Аль-Наср со штрафного Новости футбола Сегодня, 12:57 Мбаппе принес победу ПСЖ над Страсбуром Новости футбола Сегодня, 12:40 Генеральный директор Интера рассказал о своем отношении к бывшим футболистам команды Новости футбола Сегодня, 12:14 Ньюкасл разгромил Кристал Пэлас, а Лутон вырвал ничью в Ноттингеме Новости футбола Сегодня, 12:06 Гвардиола против Де Дзерби. Гол Фати не помог Брайтону взять очки в Манчестере Новости футбола Сегодня, 12:05 Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура Новости MMA Сегодня, 11:49 UFC 294: где и когда смотреть Махачев - Волкановски 2 и другие бои вечера Новости футбола Сегодня, 11:40 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:37 Букмекеры и эксперты утверждают, что Месси получит свой 8-й Золотой мяч Новости футбола Сегодня, 11:24 Умер легендарный Бобби Чарльтон
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло — Лацио 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сельта — Атлетико 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Цинциннати — Атланта 22 октября 2023 года Футбол 22 окт 2023 Прогноз на матч Рома — Монца 22 октября 2023 года Футбол 22 окт 2023 Прогноз на матч Политехника Яссы — Сепси 19 октября 2023 года Футбол 22 окт 2023 Прогноз на матч Жирона — Альмерия 22 октября 2023 года Футбол 22 окт 2023 Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм 22 октября 2023 года Футбол 22 окт 2023 Прогноз на матч Аталанта — Дженоа 22 октября 2023 года Футбол 22 окт 2023 Прогноз на матч Лион — Клермон 22 октября 2023 года