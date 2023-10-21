Мбаппе принес победу ПСЖ над Страсбуром

В рамках девятого тура французской Лиги 1 ПСЖ принимал Страсбур.

Хозяева сразу взялись за дело и уже на 10-й минуте повели в счете. Гол с пенальти на счету Килиана Мбаппе. Через несколько минут гости отыгрались, однако гол из-за офсайда был отменен. В середине первого тайма после передачи Мбаппе шикарный удар удался Карлосу Солеру. Мяч после удара испанца попал точно в верхний угол ворот. А в конце матча третий гол в ворота Страсбура забил Фабиан Руис.

ПСЖ — Страсбур — 3:0

Голы: 1:0 — Мбаппе 10 (п), 2:0 — Солер 31, 3:0 — Руис 77.

Благодаря этой победе подопечные Луиса Энрике временно вышли на первое место в турнирной таблице.