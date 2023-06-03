Мбаппе извинился перед президентом "Реала"

“Реал” снова настроен приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как пишет источник, недавно француз лично извинился перед президентом “сливочных” Флорентино Пересом за прошлый отказ перейти в клуб и тот принял извинения.

По данным испанских СМИ, Мбаппе остается приоритетной целью для “Реала”, который хочет объединить его с Винисиусом Жуниором и Родриго.

Соглашение француза с парижанами рассчитано до лета 2024 года. В “Реале” считают, что смогут подписать игрока бесплатно, так как опция продления контракта не будет активирована игроком.