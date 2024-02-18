Маццари может быть уволен из Наполи уже на следующей неделе

Руководство Наполи недовольно результатами команды и может уволить главного тренера команды Вальтера Маццари.

По информации Football Italia, нынешний наставник неполитанцев может быть уволен уже после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, в случае поражения.

Если Маццари будет уволен после игры с Барселоной, его может заменить экс-тренер Милана и Сампдории Марко Джампаоло.

Напомним, Маццари возглавил Наполи в ноябре, сменив на посту Руди Гарсию. 62-летний итальянец подписал с клубом контракт до конца сезона.

Наполи занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. Голубые показывают один из худших результатов среди действующих победителей Серии А в пост чемпионском сезоне.