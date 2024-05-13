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Астон Вилла в самой концовке уходит от поражения в матче с Ливерпулем

Новости футбола Сегодня, 17:14
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Астон Вилла в самой концовке уходит от поражения в матче с Ливерпулем twitter.com/AVFCOfficial

Астон Вилла и Ливерпуль сыграли в результативную ничью 3:3 в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Ливерпуль вышел вперед уже на второй минуте игры благодаря курьезному автоголу от голкипера Астон Виллы Эмилиано Мартинеса. Харви Элиотт прострелил с правого фланга, а аргентинский голкипер буквально закинул мяч в собственные ворота.

Отыгралась Астон Вилла очень быстро. С передачи Олли Уоткинса со средней дистанции отлично пробил Юри Тилеманс. Однако на перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу Ливерпуля – Коди Гакпо отправил мяч в пустые ворота после паса с левого фланга.

А уже в самом дебюте второго тайма своим первым голом в Премьер-лиге отличился молодой центральный защитник Ливерпуля Джарелл Куанса. Он отлично пробил головой после подачи со штрафного.

Но Астон Вилле удивительнным образом удалось отыграться. Джон Дуран, который вышел на замену в самой концовке сначала отличился дальним ударом, а на 88-й минуте мяч рикошетом от него залетел в ворота.

Команде Унаи Эмери достаточно набрать 1 очко в последнем туре против Кристал Пэлас, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Или можно ничего не набирать, если Тоттенхэм не выиграет свои матчи против Ман Сити и Шеффилд Юнайтед.

АПЛ. 37-й тур

Астон Вилла – Ливерпуль 3:3
Голы: Тилеманс, 12`, Дуран, 85`, 88` – Мартинес (аг), 2`, Гакпо, 23`, Куанса, 48`

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