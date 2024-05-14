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Две звезды Манчестер Юнайтед готовятся к уходу из команды

Новости футбола Сегодня, 03:35
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Две звезды Манчестер Юнайтед готовятся к уходу из команды Две звезды Манчестер Юнайтед готовятся к уходу из команды

Чистка состава в Манчестер Юнайтед может не пощадить никого, и к уходу из команды готовятся даже её лидеры.

Так, огромный интерес к полузащитникам Каземиро и Бруну Фернандешу исходит от саудовских клубов, хотя, как считает Daily Telegraph, переезд португальца на Ближний Восток является маловероятным.

Трансфер Каземиро же представляется более реальным, и представители бразильца уже провели переговоры с клубами саудовской Про-лиги. Самым главным претендентом на полузащитника является Ан-Наср.

Манчестер Юнайтед готов продать Каземиро и хотел бы сфинализировать сделку в начале трансферного окна, но не будет торопить полузащитника с уходом.

Информацию о том, что Фернандеш покинет клуб, подтверждает и The Sun, напоминая о намеках португальца. Правда, следующий пункт назначения в карьере полузащитника источник не называет.

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