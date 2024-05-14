Новый клуб МЛС ведет переговоры с Серхио Рамосом
Новости футбола Сегодня, 02:40
Alex Caparros/Getty Images
Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру легендарный центральный защитник Севильи Серхио Рамос.
Как сообщает The Athletic, испанский футболист ведет переговоры с новым клубом МЛС ФК Сан-Диего, который начнет выступать в сильнейшей футбольной лиге США с 2025 года.
На данный момент между клубом и Серхио Рамосом нет окончательного соглашения, но переговоры находятся на очень продвинутой стадии.
Сан-Диего станет 30-й франшизой в МЛС и будет выступать в Западной конференции, где сейчас играют 14 команд.
38-летний Серхио Рамос вернулся в Севилью минувшим летом. В текущем сезоне он сыграл 34 матча, забил 7 голов и отметился 1 ассистом.
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