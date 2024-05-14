Новый клуб МЛС ведет переговоры с Серхио Рамосом

Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру легендарный центральный защитник Севильи Серхио Рамос.

Как сообщает The Athletic, испанский футболист ведет переговоры с новым клубом МЛС ФК Сан-Диего, который начнет выступать в сильнейшей футбольной лиге США с 2025 года.

На данный момент между клубом и Серхио Рамосом нет окончательного соглашения, но переговоры находятся на очень продвинутой стадии.

Сан-Диего станет 30-й франшизой в МЛС и будет выступать в Западной конференции, где сейчас играют 14 команд.

38-летний Серхио Рамос вернулся в Севилью минувшим летом. В текущем сезоне он сыграл 34 матча, забил 7 голов и отметился 1 ассистом.