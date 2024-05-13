Ига Свентек – Мэдисон Киз прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 17,5 Коэф.: 1.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В самом разгаре находится престижный теннисный турнир в Риме, здесь 14 мая свою встречу проведут Ига Свентек – Мэдисон Киз. Прогноз от экспертов Dailysports читайте на страницах нашего ресурса.

Ига Свентек

Польская теннисистка ожидаемо сносит всех на своем пути, Свентек хороша на любом покрытии, но кажется что на грунте ее превосходство над соперницами еще больше. Спортсменка уже выиграла турнир в Мадриде, теперь хочет повторить этот успех в Риме. Пока первая ракетка мира не проиграла ни одной партии, по очереди были обыграны Бернарда Пера, Юлия Путинцева и Анжелика Кербер.

У такой Свентек мало слабостей, она постоянно оказывает давление, психологически устойчива, умеет выигрывать ключевые розыгрыши. Полька в блестящей форме, любое ее поражение уже воспринимают как неожиданность.

Мэдисон Киз

Опытная американка хорошо выглядит на грунте в этом году, она дошла до полуфинала Мадрида, где без шансов уступила как раз Свентек. Путь к четвертьфиналу в Риме не был простым, Осориу Серрану обыграла в трех сетах, тоже три партии понадобилось для победы в битве против Майя-Хаддад. Только в последнем матче Киз уверенно прошла румынку Кырстю – 6:2, 6:1.

Спортсменке 29 лет, она является 16-й ракеткой мира, опыта у теннисистки много, но даже это может не помочь в битве против первой ракетки мира. Навязать борьбу Свентек будет сложно, но Киз точно попробует.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Теннисистки пересекались четыре раза, пока счет в очных противостояниях в пользу Свентек – 3:1.

У Свентек 35 побед в 39 матчах в этом году.

Киз выиграла 10 встреч из 14.

Ига Свентек – Мэдисон Киз Прогноз

В этой паре полька большой фаворит, дело здесь совсем не в рейтинге, а в форме спортсменок, хотя Киз тоже выглядит хорошо в последних встречах, Свентек она точно уступает. Ига не так беспощадна в Риме, как это было в Мадриде, некоторые встречи затягиваются. Рискнем предположить, что здесь зайдет ставка тотал больше 17,5 геймов.

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