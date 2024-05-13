Барса впервые за месяц не пропустила гол и вернулась на второе место Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 16:59
Фото: laliga.com / Автор неизвестен
Барселона смогла прервать неудачную серию в матче против Реала Сосьедада в 35 туре Ла Лиги.
Напомним, что накануне этой игры каталонцы в четырех матчах подряд пропустили 13 голов. На этот раз Марк-Андре тер Штеген покинул поле без пропущенных.
Победу Барсе принесли Ламин Ямал и Рафинья. Молодой талант Барселоны забил гол на 40-й минуте, переиграв вратаря с линии штрафной. Перед финальнім свистком Рафинья забил с пенальти.
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После этой победы Барселона вернулась на второе место в таблице Ла Лиги, ведь Жирона в текущем туре потеряла очки в матче против Алавеса. До завершения сезона в высшем дивизионе Испании осталось три тура.
Барселона - Реал Сосьедад 2:0
Гол: Ямал 40, Рафинья 90+3 (пенальти)
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