Барса впервые за месяц не пропустила гол и вернулась на второе место Ла Лиги

Барселона смогла прервать неудачную серию в матче против Реала Сосьедада в 35 туре Ла Лиги.

Напомним, что накануне этой игры каталонцы в четырех матчах подряд пропустили 13 голов. На этот раз Марк-Андре тер Штеген покинул поле без пропущенных.

Победу Барсе принесли Ламин Ямал и Рафинья. Молодой талант Барселоны забил гол на 40-й минуте, переиграв вратаря с линии штрафной. Перед финальнім свистком Рафинья забил с пенальти.

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После этой победы Барселона вернулась на второе место в таблице Ла Лиги, ведь Жирона в текущем туре потеряла очки в матче против Алавеса. До завершения сезона в высшем дивизионе Испании осталось три тура.

Барселона - Реал Сосьедад 2:0

Гол: Ямал 40, Рафинья 90+3 (пенальти)