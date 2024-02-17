И это еще не предел. Наполи уже один из худших действующих чемпионов в истории Серии А

Наполи проводит отвратительный сезон после прошлогоднего чемпионства.

После сегодняшней ничьи с Дженоа (1:1) неаполитанская команда отстает от лидирующего Интера уже на 27 очков, расположившись на девятой строчке в таблице.

В настоящее время это четвертый худший результат среди действующих победителей Серии А в пост чемпионском сезоне.

Лишь пять раз до этого действующий чемпион Серии А заканчивал следующий сезон с отставанием в 20 и более очков от нового лидера. Это Торино в сезоне 1949/50 (-21 очко), Ювентус в 1961/62 (-24 очка), Болонья в 1964/65 (-20 очков), Милан в 1996/97 (-22 очка) и в сезоне 2022/23 (-20 очков).

Ранее сообщалось, что лидер Наполи Виктор Осимхен интересен гранду французского футбола ПСЖ.