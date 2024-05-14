Болонья нашла топ-тренера на замену Тьяго Мотте

Нынешний главный тренер Болоньи Тьяго Мотта, судя по всему, точно покинет команду после завершения этого исторического для клуба сезона. По данным большинства итальянских СМИ, Мотта станет новым главным тренером Ювентуса.

Однако Болонья уже нашла своему тренеру достойную замену. По информации Gazzetta dello Sport, Болонья уже начала переговоры с известным итальянским тренером Маурицио Сарри. Однако пока что переговоры на начальной стадии.

Последним клубом Сарри был Лацио, откуда он был уволен в марте после ряда неудач. В текущем сезоне римляне вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграли Баварии, а в прошлом сезоне финишировали вторыми в Серии А.

Напомним, за два тура до финиша Серии А Болонья сенсационно гарантировала себе выход в Лигу чемпионов. Это произошло с клубом впервые за 60 лет.

В двух заключительных турах Болонья сыграет против Ювентуса и Дженоа.