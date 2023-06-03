Матч французской Лиги 2 прервали по необычной причине

Матч французской Лиги 2 между "Бордо" и "Родезом" прервали по необычной причине.

В первом тайме футболист гостей Лука Буаде забил гол и в момент празднования на поле выбежал болельщик и толкнул его.

Толчок не был серьезным, но Буаде начали оказывать помощь. После этого организаторы матча решили, что он не будет возобновлен.

Неизвестно, какие меры будут приняты в отношении хозяев поля.

"Бордо" является претендентом на повышение в Лигу 1, в то время как "Родез" борется за место во втором дивизионе.