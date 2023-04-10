Марсело выиграл 29-й трофей в карьере

В ответном финальном матче Лиги Кариока “Флуминенсе” разгромил “Фламенго” со счетом 4:1 и стал обладателем трофея.

Один из голов у “Флу” забил Марсело, который завоевал данный трофей второй раз. Всего в его активе 29 трофеев в карьере.

“Флуминенсе” - “Фламенго” - 4:1 (2:0) - первый матч - 0:2

Голы: Марсело, 30 - 1:0, Герман Кано, 34 - 2:0, Герман Кано, 56 - 3:0, Александер, 65 - 4:0, Айртон, 90+9 - 4:1

34-летний Марсело ранее выиграл с "Флуминенсе" Кубок Рио, с “Реалом” он шесть раз становился чемпионом Испании, 2-кратным обладателем Кубка Испании, 5-кратным обладателем Суперкубка Испании, пять раз выиграл Лигу чемпионов, трижды завоевал Суперкубок УЕФА и четырежды стал победителем Клубного чемпионата мира. Со сборной Бразилии он завоевал Кубок Конфедераций.

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