Дело в Зинченко и Жезусе: "Манчестер Сити" принял новую трансферную стратегию

“Манчестер Сити” больше не будет продавать футболистов лондонскому “Арсеналу”, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, руководство “горожан” недовольно тем, что защитник Александр Зинченко и нападающий Габриэл Жезус, которые перешли в “Арсенал” прошлым летом, значительно усилили лондонский клуб. Во многом благодаря этому “канониры” лидируют в Премьер-лиге и опережают “Сити” на шесть очков.

В нынешнем сезоне 26-летний Жезус провел за “Арсенал” 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. На счету 26-летнего Зинченко один забитый мяч и две голевые передачи в 29 поединках.

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