"Марсель" уверенно победил аутсайдера "Труа"

В матче 31-го тура чемпионата Франции “Марсель” на своем поле обыграл “Труа” со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли дубль Витиньи и гол Дженгиза Ундера. У гостей отличился Мама Балде.

“Марсель", набрав 64 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. “Труа” с 21 очком остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Марсель” – “Труа” - 3:1 (2:0)

Голы: Витинья, 2 - 1:0, Ундер, 40 - 2:0, Витинья, 64 - 3:0,

“Марсель”: Лопес, Клосс, Колашинац (Байи, 76), Мбемба, Жиго, Каборе, Верету, Ронжье, Ундер (Пайет, 81), Санчес (Малиновский, 76), Витинья.

“Труа”: Галлон, Бальде, Рами (Бани-Зукру, 70), Палмер-Браун, Сальмье (Поросо, 46), Ларуси, Куаме, Агуме (Рен-Аделаид, 77), Рони Лопеш (Угбо, 70), Балде, Одобер (Палаверса, 70).

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