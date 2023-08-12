"Марсель" одержал волевую победу в 1-м туре Лиги 1

В матче 1-го тура чемпионата Франции “Марсель” на своем поле обыграл “Реймс” со счетом 2:1. Матч состоялся в городе Марсель на стадионе “Оранж Велодром”. На матче работал арбитр Эрик Ваттеллье. Ассистентами главного арбитра были Брис Парине Ле Теллье и Жюльен Об.

В начале матча счет открыл полузащитник гостей Дзюня Ито. В середине первого тайма равновесие восстановил Аззедин Унаи. На 73-й минуте победу марсельскому клубу принес гол Витиньи Оливейры.

Во 2-м туре чемпионата Франции “Марсель” на выезде сыграет с “Метцем”. Матч состоится 18 августа. “Реймс” во 2-м туре на своем поле встретится с “Клермоном”. Матч будет сыгран 20 августа.

“Марсель” – “Реймс” - 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 10 Ито, 1:1 – 23 Унаи, 2:1 – 73 Витинья.

“Марсель”: Лопес, Клосс, Мбемба, Жиго, Лоди, Унаи (Гендузи, 83), Кондогбиа, Ронжье (Верету, 67), Муге (Сарр, 51), Ндиай (Обамеянг, 67), Витинья (Харит, 83).

“Реймс”: Диуф, Фоке, Абдельхамид, Окуму, Уилсон-Эсбранд (Куду, 80), Матусива, Мунеци (Атангана Эдоа, 80), Хадра (Накамура, 60), Richardson (Теума, 60), Диаките (Салама, 60), Ито.

Желтые карточки: Мунеци (36), Уилсон-Эсбранд (45), Richardson (57), Лоди (59).