"Марсель" обыграл середняка Лиги 1

В матче 24-го тура чемпионата Франции “Марсель” на выезде обыграл “Тулузу” со счетом 3:2.

Победу гостям принесли голы Шанселя Мбемба, Дженгиза Ундера и Нуну Тавареша. У хозяев отличились Тейс Даллинга и Адо Онаиву.

“Марсель”, набрав 52 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. “Тулуза” с 32 очками осталась на 11-й позиции.

“Тулуза” – “Марсель” - 2:3 (1:0)

Голы: Даллинга, 3 - 1:0, Мбемба, 52 - 1:1, Ундер, 59 - 1:2, Тавареш, 78 - 2:2, Онаиву, 87 - 2:3

“Тулуза”: Дюпе, Деслер, Николайсен, Руо, Суасо, Деягере (Шаиби, 67), ван ден Бомен (Жанро, 84), Спирингс, Абухляль (Онаиву, 84), Даллинга (Хамулич, 81), Рафаэл Ратао (Бирманчевич, 81).

“Марсель”: Лопес, Клосс (Каборе, 85), Колашинац (Байи, 85), Мбемба, Балерди, Нуну Тавареш, Верету, Ронжье, Унаи (Малиновский, 46), Санчес, Ундер (Гендузи, 72).

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